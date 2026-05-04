मधुमेह वाढण्याची कारणे कोणती जाणून घ्या

04 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

खाण्यापिण्याच्या सवयी

मधुमेहाच्या रुग्णांनी खाण्यापिण्याच्या सवयीकडे दुर्लक्ष करणे गरजेचे आहे.

काही फळ आणि सुकामेवा पौष्टिक मानले जाते. मात्र यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी लवकर वाढते.

रक्तातील साखरेची पातळी

आंब्यामध्ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जास्त प्रमाणात असते. ज्यामुळे मधुमेह लवकर वाढते.

आंबा

 द्राक्षामध्ये नैसर्गिक प्रमाणात साखर भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे द्राक्ष मर्यादित प्रमाणात खावे.

द्राक्ष

जास्त मनुके खाल्ल्याने मधुमेह लवकर वाढते.

मनुके 

खजुरामध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असते. हे खाल्ल्याने लगेच ऊर्जा मिळते मात्र मधुमेह वाढतो.

खजूर

फळांच्या ज्यूसच्या पॅकेटमध्ये साखर जास्त असते. हे पिण्यापासून वाचावे

फळांच्या ज्यूसचे पॅकेट

फायबर

मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी भरपूर फायबर आणि चांगल्या गोष्टी खाणे चांगले राहील.

