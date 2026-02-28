किडनी शरीराचा महत्त्वाचा भाग आहे. जे रक्त साफ करणे, टॉक्सिक पदार्थ बाहेर काढणे आणि पाणी व्यवस्थित ठेवण्याचे काम करते. हे बिघडल्यास त्याचा पूर्ण परिणाम शरीरावर होतो.
मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कमी पाणी पिणे, जास्त औषध घेणे आणि चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी किडनी खराब होण्याचे कारण असू शकते. जाणून घ्या याची लक्षण
किडनी योग्य प्रकारे काम करत नसेल तर शरीरात पाणी साठू शकते. यामुळे पाय, गुडघे आणि हात किंवा चेहऱ्यावर सूज दिसायला लागते.
वारंवार लघवी होणे, खूप कमी लघवी होणे किंवा गडद रंगाचा लघवी होणे ही मूत्रपिंडाच्या समस्येची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात. ज्याकडे दुर्लक्ष करू नये
जेव्हा मूत्रपिंड निकामी होतात तेव्हा शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात. यामुळे जास्त हालचाल न करताही व्यक्तीला सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.
किडनी खराब होण्याने पचनावर त्याचा प्रभाव पडू शकतो. अशा वेळी भूख कमी लागते. उलटी सारखे होते आणि जेवणाचे मन होत नाही.
किडनी योग्य प्रकारे घाण बाहेर काढू शकत नसेल तर रक्तामध्ये टॉक्सिक वाढते. याचा परिणाम त्वचेवर होतो आणि खाज येण्याची समस्या येऊ शकते.
