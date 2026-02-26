जास्त काम न करता देखील थकवा, आळस आणि अशक्तपणा जाणवणे हे विटामिन बी 12 चे लक्षण असू शकते. शरीराला जास्त ऊर्जा मिळत नाही.
Picture Credit: Pinterest
बी१२ च्या कमतरतेमुळे नसांवर परिणाम होतो. हातपायांमध्ये मुंग्या येणे, सुन्न होणे किंवा जळजळ होणे ही सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.
Picture Credit: Pinterest
विटामिन बी १२ च्या कमतरतेमुळे मेंदूवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण, विसरणे आणि गोंधळ यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
रेड ब्लड सेल्स कमी झाल्याने त्वचा पिवळी किंवा फिकट दिसू शकते. हे अशक्तपणाचे लक्षण असू शकते, जे बी १२ च्या कमतरतेशी संबंधित आहे.
Picture Credit: Pinterest
पायऱ्या चढताना किंवा अचानक उभे राहिल्यावर चक्कर येणे कमी होण्याचे संकेत असू शकते. रक्तामध्ये ऑक्सिजनची कमतरता असण्याचे जाणवते.
Picture Credit: Pinterest
बी१२ च्या कमतरतेमुळे वारंवार तोंडात अल्सर, सूज किंवा जीभेची जळजळ होऊ शकते. वेळेवर निदान आणि उपचार अत्यंत आवश्यक आहेत
Picture Credit: Pinterest
बी 12 कमतरतेची लक्षण जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Picture Credit: Pinterest