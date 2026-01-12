मोबाईलमधील AI फीचर्सचा असाही होतो वापर

Science Technology

12 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

तुमच्या फोनच्या वापरानुसार AI बॅटरी ऑप्टिमाइझ करतो.

बॅटरी ऑप्टिमाइझ

Picture Credit: Pinterest

नको असलेले अ‍ॅप्स आणि बॅकग्राउंड डेटा बंद करण्यासाठी AI फायद्याचा ठरतो. 

बॅकग्राउंड डेटा

Picture Credit: Pinterest

DSLR किंवा प्रो कॅमेराशिवाय AI फोटो ऑटो एन्हान्स करतो. 

प्रो कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

AI क्लिनिंगमुळे जंक फाइल्स आपोआप हटविल्या जातात. 

जंक फाइल्स

Picture Credit: Pinterest

फेक लिंक्स

Picture Credit: Pinterest

AI स्पॅम कॉल, फेक लिंक्स ओळखते आणि युजर्सना सावध करते. 

ऑनलाईन शॉपिंगवेळी AI ऑफर्स सुचवते. 

ऑनलाईन शॉपिंग

Picture Credit: Pinterest

AI कॉल आणि मेसेजेस हँडल करू शकतो. 

कॉल हँडल

Picture Credit: Pinterest

AI फीचर्स अत्यंत स्मार्ट आहेत, ज्यामुळे स्मार्टफोन वापरण्याचा अनुभव अधिक चांगला होतो. 

स्मार्टफोन अनुभव 

Picture Credit: Pinterest

