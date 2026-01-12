तुमच्या फोनच्या वापरानुसार AI बॅटरी ऑप्टिमाइझ करतो.
नको असलेले अॅप्स आणि बॅकग्राउंड डेटा बंद करण्यासाठी AI फायद्याचा ठरतो.
DSLR किंवा प्रो कॅमेराशिवाय AI फोटो ऑटो एन्हान्स करतो.
AI क्लिनिंगमुळे जंक फाइल्स आपोआप हटविल्या जातात.
AI स्पॅम कॉल, फेक लिंक्स ओळखते आणि युजर्सना सावध करते.
ऑनलाईन शॉपिंगवेळी AI ऑफर्स सुचवते.
AI कॉल आणि मेसेजेस हँडल करू शकतो.
AI फीचर्स अत्यंत स्मार्ट आहेत, ज्यामुळे स्मार्टफोन वापरण्याचा अनुभव अधिक चांगला होतो.
