डाळींबला आयुर्वेद आणि आधुनिक विज्ञानामध्ये पोषक तत्वाचा खजिना मानला जातो.
जर तुम्ही रोज एक डाळींब खाल्ल्यास तुमच्या शरीरात सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील.
डाळिंब आयरन आणि विटामिन सी चे स्रोत आहे. हे केवळ शरीरातील रक्ताची कमतरता दूर करत नाही तर रक्त वाढण्यासाठी देखील मदत करते.
लोहामध्ये असलेले प्युनिकलागिनसारखे शक्तिशाली अँटी-ऑक्सिडंट रक्तवाहिन्यांमध्ये कोलेस्टेरॉल जमा होण्यापासून रोखतात. हे रक्ताभिसरण सुधारून रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते.
त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स मुक्त रॅडिकल्सशी लढतात, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी होतात आणि त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळते.
डाळिंब्यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते जे पचनक्रियेला मदत करते. त्याचे दाहक-विरोधी गुणधर्म शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवून संक्रमणांपासून संरक्षण करतात.
डाळिंब मर्यादित प्रमाणात खा अन्यथा आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.
