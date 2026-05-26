जास्त CC आणि जास्त Power असलेली Bike अधिक वेगाने धावू शकते.
Bike चा Design आणि हवेचा प्रतिकार Top Speed वर मोठा परिणाम करतो.
हलकी Bike तुलनेने पटकन Speed पकडते.
Gear सेटिंगनुसार Acceleration आणि Top Speed बदलू शकते.
चांगले Tyres Grip आणि Stability सुधारतात.
Sporty Riding Position मुळे Air Resistance कमी होतो.
वारा, रस्ता आणि हवामानामुळे Speed वर परिणाम होतो.
वेळेवर Servicing न केल्यास Bike ची Performance कमी होऊ शकते.
Top Speed चा आनंद घेताना Protective Gear आणि Safety Rules पाळणे खूप गरजेचे आहे.
Bike मध्ये असलेले ABS तुमचा जीव वाचवू शकतो