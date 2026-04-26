उन्हाळ्यात पित्ताची समस्या जास्त जाणवते. शरीरातील वाढलेल्या उष्णतेचा पचनसंस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. छातीत जळजळ, पचनाच्या समस्या, त्वचेवर पुरळ, मुरुमे आणि खाज येणे ही पित्त दोष वाढल्याची लक्षणे आहेत.
Picture Credit: Pinterest
पित्त दोष संतुलित करण्यासाठी अशा गोष्टी खाल्ल्या पाहिजेत ज्यामध्ये शरीराला थंडावा आणि आर्द्रता मिळण्यासाठी, शरीरातील उष्णता कमी करणे आणि पचनशक्ती निरोगी ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
Picture Credit: Pinterest
सत्तूचे पाणी, उन्हाळ्यातील एक उत्तम पेय, पोटातील उष्णता शांत करण्यासाठी प्रभावी आहे. तसेच ते आपल्या शरीरातील पीएच (pH) संतुलित करते आणि पित्ताची लक्षणे कमी करण्यास मदत करते.
Picture Credit: Pinterest
आयुर्वेदानुसार, ताकामध्ये ताकाचा थंडपणा असतो, त्यामुळे पचनक्रिया मंदावते. यामुळे अन्न व्यवस्थित पचण्यास मदत होते. ताकाचा थंडपणा असतो, त्यामुळे पचनक्रिया मंदावते. यामुळे अन्न व्यवस्थित पचण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
बडीशेप पोटासाठी वरदान आहे. ती फायबरचा एक समृद्ध स्रोत असून तिचा थंडावा देणारा गुणधर्म आहे. तुम्ही रोज त्याचे पाणी प्यायल्यास पित्ताचा विकार संतुलित राहतो.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यात पित्त दोषाचा समतोल बिघडू नये यासाठी शरीरातील पाण्याचे प्रमाण राखणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी इलेक्ट्रोलाइट्सची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि यासाठी नारळाचे पाणी प्यायला पाहिजे.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यात हे हिरवे फळ खाणे विशेषतः फायदेशीर ठरते. यामध्ये फायबर आणि पाणी भरपूर प्रमाणात असते, जे पचनासाठी आवश्यक आहेत. त्याचे पाणी प्यायल्याने उन्हाळ्याच्या दिवसातही तुमचे पोट शांत राहण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest