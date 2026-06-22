सतत सेल्फ मारल्याने बॅटरी लवकर कमकुवत होऊ शकते.
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वारंवार बंद-चालू केल्याने इंजिन पूर्णपणे गरम होत नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता कमी होऊ शकते.
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प्रत्येक वेळी बाईक स्टार्ट करताना अतिरिक्त इंधन खर्च होते.
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ओलावा आणि सतत स्टार्टिंगमुळे स्पार्क प्लगच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
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वारंवार सेल्फ वापरल्याने स्टार्टर मोटरचे आयुष्य कमी होऊ शकते.
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इंजिन पुरेसे गरम न झाल्यास ऑइल योग्य प्रकारे फिरत नाही.
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पावसात ओलावा आणि सतत स्टार्ट-स्टॉपमुळे काही इलेक्ट्रिकल कनेक्शनवर परिणाम होऊ शकतो.
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वारंवार स्टार्ट-स्टॉप केल्याने इंजिन आणि इतर घटकांवर अनावश्यक ताण येतो.
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पावसाळ्यात बाईकची वेळोवेळी सर्व्हिसिंग केल्यास अशा समस्यांचा धोका कमी होतो.
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