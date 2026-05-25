भरपूर प्रमाणात मॅग्नेशियम असलेले पदार्थ कोणते जाणून घ्या

25 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मॅग्नेशियम आवश्यक

निरोगी स्नायू, नसा, हाडे आणि हृदयासाठी मॅग्नेशियम आवश्यक आहे.

त्याच्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा, थकवा, स्नायू पेटके आणि झोपेच्या समस्या उद्भवू शकतात.

मॅग्नेशिअमची कमतरता कमी करण्यासाठी सुकामेवा आणि बिया खाणे फायदेशीर ठरू शकते.

भोपळ्याच्या बिया मॅग्नेशियमचा सर्वोत्तम स्रोत आहेत. १०० ग्रॅम कट्टूच्या बियांमध्ये ५०० ग्रॅम मॅग्नेशियम असते.

मूठभर बदाम किंवा काजू खाल्ल्याने मॅग्नेशियमचा चांगला स्रोत मिळतो. त्यात आरोग्यदायी फॅट्स आणि प्रथिने देखील असतात.

पालक, मेथी आणि मोहरी यांसारख्या भाज्यांमध्ये भरपूर मॅग्नेशिअम आहे.

डार्क चॉकलेट देखील एक चांगला स्रोत आहे. त्यामुळे तणाव कमी होतो.

केळ्यामध्ये पोटॅशिअमसोबत मॅग्नेशिअम देखील असते.

