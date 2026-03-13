योग्य प्रमाणात रक्ताद्वारे शरीराच्या अवयवांना योग्य प्रमाणात ऑक्सिजन पोहोचतो. यामुळे थकवा कमी होतो आणि दिवसभर शरीर तंदुरुस्त आणि सक्रिय राहते. कोणते पदार्थ शरीरात रक्त वाढवण्यास मदत करतात, जाणून घ्या
पालक हा लोह आणि फॉलिक अॅसिडचा चांगला स्रोत आहे. ते दररोज खाल्ल्याने अशक्तपणा दूर होण्यास मदत होते आणि शरीराला पुरेशी ऊर्जा आणि ताकद मिळते.
बीटामध्ये आयरन आणि पोटॅशिअम असते. हे रक्त वाढवण्यास मदत करते आणि थकवा टाळून शरीराला बराच काळ सक्रिय ठेवते
हिरव्या मुळ्याच्या पानांमध्ये लोह आणि जीवनसत्त्वे असतात. कोशिंबीर किंवा भाज्यांमध्ये ते खाल्ल्याने शरीरातील रक्ताचे प्रमाण वाढते.
डाळी आणि बीन्समध्ये आयरन आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. हे रक्त निर्मितीस मदत करते आणि शरीराला शक्ती आणि ऊर्जा देते.
अंजीर आणि मनुकामध्ये लोह आणि नैसर्गिक साखर असते. ते खाल्ल्याने रक्ताभिसरण वाढते आणि अशक्तपणा आणि थकवा दूर होतो.
मांस आणि अंडी हे लोह आणि प्रथिनांचे चांगले स्रोत आहेत. ते रक्त पुन्हा भरण्यास मदत करतात आणि शरीराला शक्ती आणि ऊर्जा प्रदान करतात.
