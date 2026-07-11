एकादशीच्या दिवशी कोणते पदार्थ खावू नये

Religion

11 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

काय खावू नये

हिंदू धर्मात एकादशीच्या उपवासाला खूप महत्त्व आहे. या दिवशी काही गोष्टींचे सेवन करणे निषिद्ध मानले जाते. एकादशीला कोणत्या गोष्टींचे सेवन करू नये जाणून घ्या

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एकादशीच्या दिवशी भात खाणे सर्वात मोठे वर्ज्य मानले जाते. गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि डाळी खाऊ नयेत. तांदूळ खाणे शास्त्रात निषिद्ध मानले गेले आहे.

तांदूळ 

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कांदा आणि लसूण 

हे तामसिक अन्न मानले जातात, त्यामुळे उपवासात किंवा एकादशीला याचे सेवन करू नये.

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मांसाहार आणि अल्कोहोलचे सेवन पूर्णपणे निषिद्ध आहे.

मांसाहार आणि मद्य 

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वांगी, गाजर, मुळा, ढोबळी मिरची आणि पालेभाज्या (पालक, मेथी) खाणे टाळावे.

काही विशिष्ट भाज्या 

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चहा आणि कॉफी

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अनेक विद्वानांच्या मते, एकादशीच्या दिवशी चहा किंवा कॉफी पिणे टाळावे.

उपवासात काय खावे

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तुम्ही उपवास करत असाल तर फळे, दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, दही, तूप), शिंगाड्याचे पीठ, राजगिरा, साबुदाणा, बटाटा आणि सुकामेवा (काजू, बदाम, मनुके) यांचा आहारात समावेश करू शकता.

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