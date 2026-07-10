योगिनी एकादशीला घरात कोणत्या दिशेला दिवा लावावा

Religion

10 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

योगिनी एकादशी

आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षात योगिनी एकादशी साजरी केली जाते. शास्त्रानुसार योगिनी एकादशीचा उपवास अत्यंत विशेष आणि फलदायी मानला जातो.

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ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रानुसार, योगिनी एकादशीच्या दिवशी घरातील विशिष्ट ठिकाणी दिवे लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. तुम्हालाही तुमच्या घरात समृद्धी हवी असेल, तर या दिवशी तुमच्या घरातील पाच ठिकाणी दिवे लावा.

कुठे दिवा लावावा

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तुळशीचे रोप

धर्मग्रंथांनुसार, तुळस ही देवी लक्ष्मीचे रूप आहे. योगिनी एकादशीच्या दिवशी तुळशीच्या रोपाजवळ तुपाचा दिवा लावल्याने घरात शांती व समृद्धी येते आणि भाग्य वाढते.

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योगिनी एकादशीच्या दिवशी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर तुपाचा दिवा अवश्य लावावा. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा दूर होईल आणि सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह वाढेल.

घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर

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या दिवशी तुमच्या घरातील देव्हाऱ्यात अखंड ज्योत किंवा तुपाचा दिवा लावा. असे केल्याने देवदेवता प्रसन्न होतात, त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त होतात आणि घरात सकारात्मक वातावरण निर्माण होते.

देव्हारा

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पिंपळाच्या झाडाजवळ 

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एकादशीच्या दिवशी पिंपळाच्या झाडाजवळ दिवा लावा. या दिवशी पिंपळाच्या झाडाजवळ दिवा लावल्याने शनिदोष आणि पितृदोष यांसारखे अडथळे दूर होण्यास मदत होते, ज्यामुळे थांबलेली कामे पुन्हा सुरू होऊ शकतात.

स्वयंपाकघरात

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स्वयंपाकघर हे घरातील सर्वात पवित्र स्थान मानले जाते. येथे देवी अन्नपूर्णा वास करते. एकादशीच्या दिवशी स्वयंपाकघरात दिवा लावा. यामुळे घरात धन आणि समृद्धीची कधीही कमतरता भासणार नाही.

या गोष्टी ठेवा लक्षात

Picture Credit: Pinterest

दिवा लावण्यासाठी नेहमी शुद्ध गाईचे तूप किंवा मोहरीचे तेल वापरा. तसेच दिवा लावताना आपले मन शांत ठेवा. भक्तिभावाने भगवान विष्णूचे ध्यान करा.

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