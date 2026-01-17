मानसिक आरोग्य मजबूत करण्यासाठी लक्षात ठेवा 'हे' नियम 

अनेकदा नातेसंबंधात चढ उतार येतात यामुळे मानसिक तणाव येतो.
बऱ्याचदा एखादी भावनिक व्यक्ती या समस्यांमुळे नैराश्यात जाते.
मानसिक नैराश्यातून बाहेर पडायचं असेल तर छोट्या छोट्या सवयी लावणं महत्वाचं आहे.
सगळ्यात पहिले तर स्वत:ला पहिले प्राधान्य द्या.
नात्यामुळे तणाव येतो तेव्हा समोरच्या व्यक्तीशी स्पष्ट बोला.
एखाद्याशी चांगला संवाद ठेवा विश्वास ठेवायला तुमचा असा वेळ घ्या.
सतत अतिविचारात वेळ घालवण्यापेक्षा रोज नवीन स्किल शिका.
काही ना काही छोटं मोठं काम करुन स्वत: पैसे कमवा.
स्वत:च्या कमाईचा आनंद तुम्हाला नकारात्मक विचारांपासून दूर करेल.
कोणत्याही हाताबाहेर जाणाऱ्या परिस्थितीत ही स्वत: मानसिकरित्या भक्कम करा.
शक्य तितकं डोकं शांत ठेवा.
वेळेची कदर करा आणि स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी मेहनत घ्या.
