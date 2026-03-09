खूप लोक बॉडी पेनच्या समस्येने त्रस्त आहेत. काही वेळा यामागे चुकीची जीवनशैली आणि रोजच्या काही सवयी कारणीभूत असू शकतात. ज्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
काही लोक खूप वेळ एका जागी बसून काम करतात. खूप वेळ बसून राहिल्याने मांसपेशीया दुखायला लागते आणि पाठ, कंबर किंवा शरीराच्या इतर भागामध्ये दुखायला लागते.
चुकीच्या पद्धतीने बसणे किंवा वाकून मोबाईल किंवा लॅपटॉप वापरणे याचा शरीरावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे मान, खांदा आणि पाठीवर दबाव येऊ शकतो. ज्यामुळे हळूहळू बॉडी पेनची समस्या वाढू शकते.
झोप पूर्ण न झाल्यास शरीराला आराम मिळत नाही. यामुळे मांसपेशीया थकलेली जाणवते आणि शरीर जड होणे किंवा दुखणे ही समस्या जाणवू लागते.
शरीरातील पाणी कमी झाल्यावर मांसपेशियांमध्ये ऐंठन आणि थकवा जाणवू शकतो. पुरेसे पाणी न पिण्याची सवय देखील शरीराचे दुखणे आणि कमकुवतपणाचे कारण असू शकते.
जर दिवसभर शरीराची ॲक्टीव्हिटी झाली नाही तर मांसपेशीया कमकुवत होऊ शकते. रोज व्यायाम न केल्याने शरीर जड होणे आणि दुखण्याची समस्या वाढू शकते.
पोषण तत्वाचे खाणेपिणे बॉडी पेनची समस्या वाढू शकते. शरीराला गरजेचे विटामिन आणि मिनरल्स न मिळाल्याने मांसपेशीया कमकुवत आणि दुखण्याची समस्या वाढू शकते.
