काम संपल्यावर लॅपटॉप पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी आपण 'स्लीप मोड'करतो.
लॅपटॉप पटकन चालू करण्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे. परंतु,...
अनेक दिवस या मोडमध्ये ठेवल्यास तुमच्या डिव्हाइसला हानी पोहोचू शकते.
स्लीप मोडमध्ये लॅपटॉप पूर्णपणे बंद होत नाही. त्यामुळे बॅटरी हळू हळू संपते.
बॅटरीवर परिणाम होऊन ती लवकर खराब होते..
दीर्घकाळ स्लीप मोडमध्ये राहिल्याने रॅममध्ये जुन्या फाइल्स साठू शकतात.
लॅपटॉपचे काम स्लो होऊन तो हँग होऊ शकतो.
स्लीप मोडमध्ये असताना बॅटरी अचानक संपल्यास तुमचा स्टोअर केलेला डेटा उडू शकतो.
