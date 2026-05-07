तुम्हीही तुमचा लॅपटॉप स्लीप मोडमध्ये ठेवता?

07 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

स्लीप मोड करणे

काम संपल्यावर लॅपटॉप पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी आपण 'स्लीप मोड'करतो.

लगेच होतो चालू

लॅपटॉप पटकन चालू करण्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे. परंतु,...

डिव्हाइसला हानी

अनेक दिवस या मोडमध्ये ठेवल्यास तुमच्या डिव्हाइसला हानी पोहोचू शकते.

स्लीप मोडमध्ये लॅपटॉप पूर्णपणे बंद होत नाही. त्यामुळे बॅटरी हळू हळू संपते. 

बॅटरी संपते

बॅटरीवर परिणाम होऊन ती लवकर खराब होते..

बॅटरीवर परिणाम

दीर्घकाळ स्लीप मोडमध्ये राहिल्याने रॅममध्ये जुन्या फाइल्स साठू शकतात.

रॅम

लॅपटॉपचे काम स्लो होऊन तो हँग होऊ शकतो. 

हँग होणे

स्लीप मोडमध्ये असताना बॅटरी अचानक संपल्यास तुमचा स्टोअर केलेला डेटा उडू शकतो.

डेटा उडू शकतो

