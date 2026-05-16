रात्री दही खाल्ल्याने काय होते?

आपल्या घरामधील वयस्कर लोक दही खाण्याचा नेहमी सल्ला देत असतात.
पण तुम्हाला माहिती आहे का ? रात्री दही खाल्ल्याने काही फायदे आणि तोटेही होतात.
दह्यातील प्रोबायोटिक्स पाचनसंस्थेला मजबूत बनवतात.
दह्यातील कॅल्शियम आणि ट्रिप्टोफॅन शरीराला रिलॅक्स करतात आणि झोपेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करतात.
रात्री दही खाल्ल्याने रोगप्रतिकार शक्ती वाढते.
परंतु, अनेकवेळा रात्री दही खाल्ल्याने सर्दी होऊ शकते.
आयुर्वेदानुसार, ज्या लोकांना गुडघेदुखीचा त्रास आहे, त्यांनी रात्री दही खाऊ नये.
