फोन रात्रभर चार्जिंग करताय?

Science Technology

27 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

अ‍ॅडव्हांस टेक्नोलॉजी

सध्या अनेक कंपन्या अ‍ॅडव्हांस टेक्नोलॉजीसह नवीन स्मार्टफोन लाँच करतात. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

100 टक्के चार्जिंग

काही स्मार्टफोनमधील बॅटरी 100 टक्के पूर्ण झाल्यानंतर आपोआप चार्जिंग थांबवते. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

गंभीर परिणाम

वारंवार रात्रभर स्मार्टफोन चार्जिंगसाठी ठेवत असाल तर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सतत बॅटरी रात्रभर चार्ज केली तर फोनवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. 

अतिरिक्त ताण

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

फोन सतत रात्रभर चार्ज केल्यास बॅटरीची क्षमता हळूहळू कमी होते. 

बॅटरीची क्षमता

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

फोन रात्रभर उशी किंवा ब्लँकेटखाली चार्जिंगसाठी ठेवल्यास ब्लास्ट होऊ शकतो.

स्मार्टफोन ब्लास्ट 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सहसा फोन रात्रभर चार्जिंग करणं टाळा. 

रात्रभर चार्जिंग

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोनची चार्जिंग करण्यासाठी 80-20 चा नियम पाळा.

चार्जिंगचा नियम 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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