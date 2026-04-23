तुम्हालाही मसालेदार पदार्थ आवडतात का?

23 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

पोटाला त्रास

जास्त मसालेदार पदार्थ खाल्ल्याने पोटाच्या आतील आवरणाला त्रास होऊ शकतो.

पचनाच्या समस्या

अशा लोकांना अनेकदा पचनाच्या समस्या, गॅस आणि आम्लपित्ताचा त्रास होतो.

पोटातील आम्ल

मसालेदार पदार्थांमध्ये असलेले कॅप्सायसिन पोटातील आम्ल वाढवते.

ज्यामुळे छातीत जळजळ होऊ शकते.

छातीत जळजळ

गॅस्ट्रायटीस किंवा अल्सरचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी अतिरिक्त मसाले हानिकारक ठरु शकतात. 

गॅस्ट्रायटीस

अक्रोडमधून ओमेगा ३ देखील मिळतात. जे मेंदू आणि हृदय या दोन्हींसाठी फायदेशीर आहेत.

जुलाब किंवा पोटदुखी

मूळव्याधीच्या रुग्णांमध्ये जास्त मसाल्यांमुळे वेदना आणि जळजळ वाढू शकते.

वेदना आणि जळजळ

दीर्घकाळापर्यंत असंतुलित आहार घेतल्याने पचनसंस्था कमकुवत होऊ शकते. 

असंतुलित आहार

