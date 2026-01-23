सकाळी उठताच मोबाईल पाहणं किती घातक आहे?

Science Technology

23 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

नोटिफिकेशन्स आणि सोशल मीडिया मेंदूला विश्रांती मिळू देत नाहीत, त्यामुळे दिवसाची सुरुवातच तणावाने होते.

मेंदू स्ट्रेस मोडमध्ये जातो

Picture Credit: Pinterest

उठताच मोबाईल पाहिल्याने लक्ष विचलित होतं आणि कामात मन लागत नाही.

फोकस कमी होते

Picture Credit: Pinterest

डोपामिन सायकल बिघडते

Picture Credit: Pinterest

रील्स व स्क्रोलिंगमुळे मेंदू झटपट आनंद शोधू लागतो, ज्याचा परिणाम सवयींवर होतो.

झोपेतून उठताच स्क्रीन पाहिल्याने डोळे कोरडे होतात आणि डोकेदुखी होऊ शकते.

डोळ्यांवर ताण येतो

Picture Credit: Pinterest

ही सवय झोपेचं नैसर्गिक चक्र बिघडवते आणि दिवसभर सुस्ती येते.

झोपेची गुणवत्ता कमी होते

Picture Credit: Pinterest

मोबाईलऐवजी शांत विचार किंवा स्ट्रेचिंग केल्यास दिवस अधिक आनंदी जातो.

पॉझिटिव्ह सुरुवात होत नाही

Picture Credit: Pinterest

