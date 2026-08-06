नवीन फीचर्स, डिझाइन, किंमत आणि काय बदलले?

Automobile

06 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

पाहा सर्व मोठे अपडेट्स!

2026 Mahindra Scorpio N Facelift काय बदलले?

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बाहेरील डिझाइनमध्ये मोठे बदल नाहीत. मात्र नवीन ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स आणि काही कॉस्मेटिक अपडेट्समुळे SUV अधिक प्रीमियम दिसते.

डिझाइनमध्ये बदल

ग्राहकांची सर्वाधिक मागणी असलेला पॅनोरॅमिक सनरूफ आता टॉप व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध आहे. यामुळे केबिन अधिक प्रशस्त वाटतो.

पॅनोरॅमिक सनरूफ

मोठी फ्लोटिंग टचस्क्रीन आणि पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरमुळे इंटीरियर अधिक आधुनिक बनले आहे.

नवीन डिजिटल केबिन

360° कॅमेरा, वायरलेस चार्जिंग, Type-C फास्ट चार्जिंग आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटीसारखी अनेक सुविधा आता मिळतात.

 नवीन टेक फीचर्स

नाही. 2.0L टर्बो-पेट्रोल आणि 2.2L डिझेल इंजिन पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध असून मॅन्युअल व ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्याय कायम आहेत.

इंजिनमध्ये बदल?

2026 Scorpio N Facelift ची सुरुवातीची किंमत ₹13.69 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते.

किंमत

ऑफ-रोड क्षमता, दमदार रोड प्रेझेन्स आणि आधुनिक फीचर्स असलेली मोठी SUV शोधणाऱ्यांसाठी ही अपडेटेड Scorpio N आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

कोणासाठी योग्य?

या फेसलिफ्टमध्ये मोठे मेकॅनिकल बदल नसले तरी नवीन टेक्नॉलॉजी, प्रीमियम केबिन आणि अतिरिक्त फीचर्समुळे Scorpio N आता अधिक आधुनिक आणि स्पर्धात्मक बनली आहे.

आधुनिक आणि स्पर्धात्मक बनली 

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