ही एक अशी Technology आहे ज्यामुळे Clutch न दाबता Gear बदलता येतो.
Sensor Gear Lever वरचा Pressure ओळखतो आणि काही milliseconds साठी Power Cut करतो.
Quick Shifter मुळे Gear बदलण्याचा वेळ खूप कमी होतो.
ही Technology सुरुवातीला Racing Bikes मध्ये वापरली जात होती.
Smooth Gear Shift, कमी Effort, Better Control आणि Fast Acceleration.
काही Premium Bikes मध्ये Auto Blipper मुळे Downshift देखील Smooth होतो.
योग्य वापर केल्यास मोठा फरक पडत नाही.
आजकाल अनेक Sports आणि Premium Bikes मध्ये Quick Shifter दिला जातो.
Performance Riding आणि Highway Touring साठी ही Technology खूप फायदेशीर मानली जाते.
