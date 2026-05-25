रातोरात Battery Down? Riders ने लक्षात ठेवा  ‘या’ गोष्टी

Automobile

25 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Quick Shifter म्हणजे काय?

ही एक अशी Technology आहे ज्यामुळे Clutch न दाबता Gear बदलता येतो.

कसं काम करतं?

Sensor Gear Lever वरचा Pressure ओळखतो आणि काही milliseconds साठी Power Cut करतो.

Gear Shift अधिक Fast

Quick Shifter मुळे Gear बदलण्याचा वेळ खूप कमी होतो.

ही Technology सुरुवातीला Racing Bikes मध्ये वापरली जात होती.

Racing Bikes मध्ये जास्त वापर

Smooth Gear Shift, कमी Effort, Better Control आणि Fast Acceleration.

Rider ला काय फायदा?

काही Premium Bikes मध्ये Auto Blipper मुळे Downshift देखील Smooth होतो.

Downshift सुद्धा शक्य

योग्य वापर केल्यास मोठा फरक पडत नाही.

Mileage वर परिणाम होतो का?

आजकाल अनेक Sports आणि Premium Bikes मध्ये Quick Shifter दिला जातो.

कोणत्या Bikes मध्ये मिळतो?

Performance Riding आणि Highway Touring साठी ही Technology खूप फायदेशीर मानली जाते.

खरंच Useful आहे का?

