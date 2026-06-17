Instagram वर Reach अचानक कमी झाली? ‘Shadow Ban’ म्हणजे काय?

Science Technology

17 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

‘Shadow Ban’

Instagram वर Reach अचानक कमी झाली? ‘Shadow Ban’ म्हणजे काय?

Picture Credit:  pinterest

Reach कमी होणे

Instagram वर Shadow Ban म्हणजे काय? तुमच्या पोस्टची Reach अचानक कमी होण्यामागे हे कारण असू शकते.

Picture Credit:  pinterest

ही आहे पद्धत

तुम्हाला तुमचे फॉलोअर्स वाढवायचे असतील तर तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.

Picture Credit:  pinterest

तुमच्या पोस्ट किंवा Reels कमी लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि नवीन युजर्सना ती कमी दिसणे.

Shadow Ban म्हणजे काय?

Picture Credit:  pinterest

Reach, Likes, Comments आणि Followers वाढण्याचा वेग अचानक कमी होणे.

लक्षणे कोणती?

Picture Credit:  pinterest

स्पॅमसारखी कृती, नियमांचे उल्लंघन किंवा वारंवार एकाच प्रकारच्या कृतींमुळे अकाउंटची दृश्यमानता कमी होऊ शकते.

का होऊ शकतो?

Picture Credit:  pinterest

Instagram ‘Shadow Ban’ हा अधिकृत शब्द वापरत नाही, पण काही अकाउंट्सची Reach मर्यादित होऊ शकते.

काय लक्षात ठेवावे?

Picture Credit:  pinterest

समुदाय नियमांचे पालन करा, दर्जेदार कंटेंट पोस्ट करा आणि अनैसर्गिक कृती टाळा.

उपाय काय?

Picture Credit:  pinterest

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