AI Agent म्हणजे भविष्यातील Personal Assistant? जाणून घ्या त्याची खासियत

Science Technology

27 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

AI Agent म्हणजे काय?

AI Agent हे असे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सॉफ्टवेअर आहे, जे फक्त प्रश्नांची उत्तरे देत नाही तर दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी स्वतः निर्णय घेऊन अनेक टप्प्यांत काम करू शकते.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

Chatbot म्हणजे काय?

Chatbot मुख्यतः तुमच्या प्रश्नांना किंवा आदेशांना उत्तर देतो. तो प्रत्येक वेळी तुमच्या पुढील सूचनेची वाट पाहतो आणि त्यानुसार प्रतिसाद देतो.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सर्वात मोठा फरक

Chatbot संवादापुरता मर्यादित असतो, तर AI Agent एखादे काम पूर्ण करण्यासाठी माहिती शोधणे, पर्यायांची तुलना करणे आणि पुढील पावले ठरवणे यांसारखी अनेक कामे करू शकतो.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

AI Agent काय करू शकतो?

– प्रवासाचे नियोजन – ई-मेलचा मसुदा तयार करणे – माहिती गोळा करून सारांश बनवणे – मीटिंगचे नियोजन – दैनंदिन कामांचे ऑटोमेशन

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

AI Agent चे उपयोग

व्यवसाय, ग्राहक सेवा, शिक्षण, आरोग्य, प्रोग्रामिंग, संशोधन आणि वैयक्तिक उत्पादकता अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये AI Agents चा वापर वेगाने वाढत आहे.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रत्येक Chatbot हा AI Agent असतो का?

नाही. प्रत्येक AI Agent मध्ये चॅटची क्षमता असू शकते, पण प्रत्येक Chatbot स्वतःहून निर्णय घेऊन काम पूर्ण करू शकत नाही.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

अंतिम निष्कर्ष

सोप्या प्रश्नोत्तरांसाठी Chatbot पुरेसा असतो. मात्र नियोजन, संशोधन आणि अनेक टप्प्यांची कामे पूर्ण करायची असतील, तर AI Agent अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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