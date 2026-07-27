AI Agent हे असे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सॉफ्टवेअर आहे, जे फक्त प्रश्नांची उत्तरे देत नाही तर दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी स्वतः निर्णय घेऊन अनेक टप्प्यांत काम करू शकते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
Chatbot मुख्यतः तुमच्या प्रश्नांना किंवा आदेशांना उत्तर देतो. तो प्रत्येक वेळी तुमच्या पुढील सूचनेची वाट पाहतो आणि त्यानुसार प्रतिसाद देतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
Chatbot संवादापुरता मर्यादित असतो, तर AI Agent एखादे काम पूर्ण करण्यासाठी माहिती शोधणे, पर्यायांची तुलना करणे आणि पुढील पावले ठरवणे यांसारखी अनेक कामे करू शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
– प्रवासाचे नियोजन – ई-मेलचा मसुदा तयार करणे – माहिती गोळा करून सारांश बनवणे – मीटिंगचे नियोजन – दैनंदिन कामांचे ऑटोमेशन
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
व्यवसाय, ग्राहक सेवा, शिक्षण, आरोग्य, प्रोग्रामिंग, संशोधन आणि वैयक्तिक उत्पादकता अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये AI Agents चा वापर वेगाने वाढत आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नाही. प्रत्येक AI Agent मध्ये चॅटची क्षमता असू शकते, पण प्रत्येक Chatbot स्वतःहून निर्णय घेऊन काम पूर्ण करू शकत नाही.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
सोप्या प्रश्नोत्तरांसाठी Chatbot पुरेसा असतो. मात्र नियोजन, संशोधन आणि अनेक टप्प्यांची कामे पूर्ण करायची असतील, तर AI Agent अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)