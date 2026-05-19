आजकाल Photos, Videos आणि Files फोनमध्येच नाही तर Cloud मध्येही Save केल्या जातात.
Cloud Storage म्हणजे Internet वर Data Store करण्याची पद्धत.
तुमचा Data प्रत्यक्षात मोठ्या Data Centers मधील Servers वर साठवला जातो.
Google Drive, iCloud आणि One Drive हे Cloud Storage चे लोकप्रिय उदाहरण आहेत.
यामुळे फोन खराब झाला तरी Data पुन्हा मिळवणं सोपं होतं.
Cloud Storage मुळे Files कुठूनही Access करता येतात.
मात्र, Internet शिवाय Cloud Files Access करणं कठीण होऊ शकतं.
मोठ्या कंपन्या Encryption आणि Security Systems वापरून Data सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
Free Storage मर्यादित असते, त्यामुळे अनेकजण Paid Plans वापरतात.
Cloud Storage मुळे Data Carry करण्याची गरज कमी झाली आहे आणि Digital Life अधिक सोपी झाली आहे!
