प्रीडायबिटीज ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये शरीर इन्सुलिनचा योग्य वापर करू शकत नाही. यामुळे रक्तातील साखर हळूहळू वाढते आणि टाइप २ मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, जास्त गोड खाणे, शारीरिक हालचालींचा अभाव, लठ्ठपणा, ताणतणाव, झोपेचा अभाव आणि अनुवांशिक घटक ही प्रीडायबिटीजची मुख्य कारणे मानली जातात.
Picture Credit: Pinterest
प्रीडायबिटीजमध्ये, शरीराच्या पेशींना पुरेशी ऊर्जा मिळत नाही. यामुळे, जास्त काम न करताही थकवा, सुस्ती आणि अशक्तपणा जाणवू लागतो.
Picture Credit: Pinterest
डायबिटीज वाढल्यास किडनी अतिरिक्त साखर काढून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे वारंवार लघवी होऊ शकते, जे प्रीडायबिटीजचे प्रारंभिक लक्षण असू शकते.
Picture Credit: Pinterest
वारंवार लघवी केल्याने शरीरातून पाणी कमी होते. त्यामुळे तहान वाढण्याची शक्यता असते, जी लोक सहसा सामान्य मानतात.
Picture Credit: Pinterest
रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्याने डोळ्यांमधील नसांवर परिणाम होतो. यामुळे दृष्टी अंधुक होऊ शकते किंवा डोळ्यांमध्ये जडपणा जाणवू शकतो, जो प्रीडायबिटीजची लक्षणे असू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
प्रीडायबिटीजमध्ये, ग्लुकोज पेशींपर्यंत योग्यरित्या पोहोचत नाही. हे मेंदूला ऊर्जेची कमतरता असल्याचे संकेत देते, ज्यामुळे वारंवार भूक लागते.
Picture Credit: Pinterest
जेव्हा रक्तातील साखर वाढते तेव्हा शरीराची उपचार प्रक्रिया मंदावते. अगदी लहान जखमा, कट किंवा जखमाही लवकर बऱ्या होत नाहीत. वारंवार होणारे संसर्ग हे देखील प्रीडायबिटीजचे लक्षण असू शकते.
Picture Credit: Pinterest