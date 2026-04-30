मध खाल्ल्याने नॅचरल एनर्जी, इन्युनिटी आणि पचनासाठी फायदेशीर ठरते.
मध कधी खावे सकाळी की रात्री?
शरीराला पटकन एनर्जी मिळते. मेटाबॉलिझम ऍक्टीव्ह होतो. यामुळे दिवसाची सुरुवात फ्रेश होते.
कोमट पाण्यात १ चमचा मध घालून खावे.
उन्हाळ्यामध्ये मध खाताना नेहमी ते साध्या पाण्यामध्ये किंवा लिंबू सरबतामध्ये मिक्स करून प्यावे.
शरीर रिलॅक्स होतं. झोप सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
झोपण्याच्या ३० मिनिटांपूर्वी पाणी किंवा दुधातून घ्या.
एनर्जी आणि डिटॉक्ससाठी सकाळ बेस्ट आणि रिलॅक्स आणि झोपेसाठी रात्री योग्य.
गरम पाण्यात मध टाकू नका. प्रमाणात सेवन करा १ ते २ चमचे.
