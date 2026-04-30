तुम्ही मध कधी खाता? 

24  April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

मध

मध खाल्ल्याने नॅचरल एनर्जी, इन्युनिटी आणि पचनासाठी फायदेशीर ठरते.

मध कधी खावे सकाळी की रात्री?

शरीराला पटकन एनर्जी मिळते. मेटाबॉलिझम ऍक्टीव्ह होतो. यामुळे दिवसाची सुरुवात फ्रेश होते.

मध सकाळी खाल्ल्यास

कोमट पाण्यात १ चमचा मध घालून खावे.

कसं घ्याल?

उन्हाळ्यामध्ये मध खाताना नेहमी ते साध्या पाण्यामध्ये किंवा लिंबू सरबतामध्ये मिक्स करून प्यावे.

मध कसे खावे

शरीर रिलॅक्स होतं. झोप सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

रात्री मध खाल्ल्यास

झोपण्याच्या ३० मिनिटांपूर्वी पाणी किंवा दुधातून घ्या.

कधी घ्याल? 

एनर्जी आणि डिटॉक्ससाठी सकाळ बेस्ट आणि रिलॅक्स आणि झोपेसाठी रात्री योग्य.

सकाळ vs रात्री

गरम पाण्यात मध टाकू नका. प्रमाणात सेवन करा १ ते २ चमचे.

लक्षात ठेवा

