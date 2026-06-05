Bluetooth हे वायरलेस तंत्रज्ञान आहे, जे दोन डिव्हाइस जोडण्यासाठी वापरले जाते.
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बहुतेक स्मार्टफोन आणि इयरबड्समध्ये Bluetooth Range सुमारे 10 मीटर असते.
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नवीन Bluetooth 5.0, 5.2 आणि 5.3 मध्ये जुने व्हर्जनपेक्षा अधिक Range मिळू शकते.
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भिंती, दरवाजे आणि इतर अडथळ्यांमुळे सिग्नलची ताकद कमी होते.
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कोणताही अडथळा नसल्यास Bluetooth अधिक अंतरापर्यंत काम करू शकते.
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सर्व Bluetooth डिव्हाइसची Range सारखी नसते; हार्डवेअरनुसार ती बदलते.
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कमी बॅटरी असल्यास काही डिव्हाइसेसमध्ये कनेक्शनची गुणवत्ता कमी होऊ शकते.
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डिव्हाइस जवळ ठेवा आणि मध्ये जास्त अडथळे येणार नाहीत याची काळजी घ्या.
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