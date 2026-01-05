गुगल माहिती शोधायला मदत करतो, तर AI माहिती समजावून काम सोपं करतो
गुगल एक सर्च इंजिन आहे, तर AI यूजर्ससाठी डिजिटल सहाय्यक म्हणून काम करते.
गुगल फक्त सर्च रिझल्टसाठी वापरले जाते, AI वरून आपल्याला आयडिया देखील मिळतात.
गुगल इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली माहिती दाखवतो, AI त्या माहितीतून उत्तर तयार करतो.
गुगलवर प्रत्येकवेळी सर्च विषय टाईप करावे लागतात. तर AI पुढचा प्रश्न लगेच विचारतो.
गुगल माहिती शोधतो. तर AI नवीन कंटेंट, लेख, हेडिंग्स तयार करून देतो.
गुगल सर्व यूजर्ससाठी समान उत्तर देतो, तर AI यूजर्सच्या मागणीनुसार कस्टमाइज्ड उत्तर देतो.
गुगलवर माहिती शोधायला वेळ लागतो, AI कमी वेळात सारांश देतो.
