बारकोड आणि क्यूआर कोड हे दोन्ही माहिती साठवण्याचे डिजिटल मार्ग आहेत.
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बारकोडमध्ये फक्त सरळ रेषा असतात, ज्या स्कॅन केल्या जातात.
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QR कोड चौरसाकृती असतो आणि त्यात अधिक माहिती साठवता येते.
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बारकोडमध्ये मर्यादित डेटा सहजपणे साठवता येतो.
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QR कोडमध्ये वेबसाइट, लिंक आणि संपर्क माहिती देखील साठवली जाते.
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बारकोडचा वापर सामान्यत: दुकानांमध्ये आणि उत्पादनांवर केला जातो.
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पेमेंट, तिकीट आणि ऑनलाइन सेवांमध्ये क्यूआर कोडचा वापर वाढला आहे.
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एकाच दिशेने बारकोड स्कॅन करणे आवश्यक मानले जाते.
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आजच्या डिजिटल युगात क्यूआर कोडचा वापर झपाट्याने वाढला आहे.
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