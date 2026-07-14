रस्त्यावर दिसणारी पोलीस बाईक आणि सामान्य बाईक दिसायला सारख्या वाटल्या तरी त्यांच्यात अनेक महत्त्वाचे फरक असतात.
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पोलीस बाईकमध्ये सायरन, फ्लॅशिंग लाईट्स, पब्लिक अॅड्रेस सिस्टम आणि कम्युनिकेशन उपकरणे बसवलेली असतात.
पोलीस कर्मचाऱ्यांना नियंत्रण कक्षाशी सतत संपर्क ठेवता यावा म्हणून विशेष रेडिओ प्रणाली दिली जाते.
हायवे पेट्रोलिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बाईक्समध्ये अधिक पॉवर आणि स्थिरता असलेली इंजिने असू शकतात.
अनेक पोलीस बाईक्समध्ये अतिरिक्त स्टोरेज बॉक्स, सुरक्षा उपकरणे आणि आवश्यक कागदपत्रांसाठी स्वतंत्र जागा असते.
पोलीस बाईकवर विशेष रंगसंगती, विभागाचे लोगो आणि रिफ्लेक्टिव्ह स्टिकर्स लावलेले असतात.
सतत ड्युटीवर असल्याने पोलीस वाहनांची तपासणी आणि सर्व्हिसिंग सामान्य वाहनांच्या तुलनेत अधिक वेळा केली जाते.
सामान्य बाईक वैयक्तिक वापरासाठी असते, तर पोलीस बाईक कायदा व सुव्यवस्था, गस्त आणि आपत्कालीन प्रतिसादासाठी तयार केली जाते.
पोलीस आणि सामान्य बाईकचे बेस मॉडेल एकच असू शकते, पण उपकरणे, वापर आणि कार्यक्षमता यामुळे पोलीस बाईक अधिक विशेष बनते.