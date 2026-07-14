Police Bike आणि Normal Bike मधील जाणून घ्या या महत्त्वाच्या गोष्टी

Automobile

14 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

रस्त्यावर दिसणारी पोलीस बाईक आणि सामान्य बाईक दिसायला सारख्या वाटल्या तरी त्यांच्यात अनेक महत्त्वाचे फरक असतात.

Police Bike खास का असते?

Picture Credit : bikedekho.com

पोलीस बाईकमध्ये सायरन, फ्लॅशिंग लाईट्स, पब्लिक अॅड्रेस सिस्टम आणि कम्युनिकेशन उपकरणे बसवलेली असतात.

अतिरिक्त उपकरणे

पोलीस कर्मचाऱ्यांना नियंत्रण कक्षाशी सतत संपर्क ठेवता यावा म्हणून विशेष रेडिओ प्रणाली दिली जाते.

वायरलेस कम्युनिकेशन

हायवे पेट्रोलिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बाईक्समध्ये अधिक पॉवर आणि स्थिरता असलेली इंजिने असू शकतात.

परफॉर्मन्सवर भर

अनेक पोलीस बाईक्समध्ये अतिरिक्त स्टोरेज बॉक्स, सुरक्षा उपकरणे आणि आवश्यक कागदपत्रांसाठी स्वतंत्र जागा असते.

विशेष मॉडिफिकेशन

पोलीस बाईकवर विशेष रंगसंगती, विभागाचे लोगो आणि रिफ्लेक्टिव्ह स्टिकर्स लावलेले असतात.

ओळख वेगळी असते

सतत ड्युटीवर असल्याने पोलीस वाहनांची तपासणी आणि सर्व्हिसिंग सामान्य वाहनांच्या तुलनेत अधिक वेळा केली जाते.

देखभाल अधिक नियमित

सामान्य बाईक वैयक्तिक वापरासाठी असते, तर पोलीस बाईक कायदा व सुव्यवस्था, गस्त आणि आपत्कालीन प्रतिसादासाठी तयार केली जाते.

वापराचा उद्देश वेगळा

पोलीस आणि सामान्य बाईकचे बेस मॉडेल एकच असू शकते, पण उपकरणे, वापर आणि कार्यक्षमता यामुळे पोलीस बाईक अधिक विशेष बनते.

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