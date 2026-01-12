मोठी स्क्रीन की मजबूत फोन?

12 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

साध्या स्मार्टफोनची किंमत बजेट रेंजपासून सुरु होते. मात्र फोल्ड फोन महाग असतात. 

फोनची किंमत

Picture Credit: Pinterest

फोल्डेबल फोनची स्क्रीन साध्या फोनच्या तुलनेत मोठी असते, ज्यामुळे मल्टीटास्किंग सोपे होते. 

स्क्रीनचा अनुभव 

Picture Credit: Pinterest

फोल्डेबल फोनच्या तुलनेत साधे फोन जास्त मजबूत असतात. 

फोनचा टिकाऊपणा

Picture Credit: Pinterest

मोठी स्क्रीन असल्याने फोल्ड फोनमध्ये बॅटरी जास्त खर्च होते. 

बॅटरी लाइफ

Picture Credit: Pinterest

स्मार्टफोन कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

कॅमेऱ्याच्या बाबतीत दोन्ही फोन त्यांच्या यूजर्सना चांगला अनुभव देतात. 

साध्या स्मार्टफोनमध्ये युजर इंटरफेस अधिक चांगला असतो. 

युजर इंटरफेस

Picture Credit: Pinterest

तुमच्या गरजा आणि बजेट लक्षात घेऊन स्मार्टफोनची खरेदी करा. 

कोणता योग्य? 

Picture Credit: Pinterest

