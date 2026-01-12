साध्या स्मार्टफोनची किंमत बजेट रेंजपासून सुरु होते. मात्र फोल्ड फोन महाग असतात.
Picture Credit: Pinterest
फोल्डेबल फोनची स्क्रीन साध्या फोनच्या तुलनेत मोठी असते, ज्यामुळे मल्टीटास्किंग सोपे होते.
फोल्डेबल फोनच्या तुलनेत साधे फोन जास्त मजबूत असतात.
मोठी स्क्रीन असल्याने फोल्ड फोनमध्ये बॅटरी जास्त खर्च होते.
कॅमेऱ्याच्या बाबतीत दोन्ही फोन त्यांच्या यूजर्सना चांगला अनुभव देतात.
साध्या स्मार्टफोनमध्ये युजर इंटरफेस अधिक चांगला असतो.
तुमच्या गरजा आणि बजेट लक्षात घेऊन स्मार्टफोनची खरेदी करा.
