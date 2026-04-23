सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, सामान्य पेट्रोल रोजच्या वापरातील वाहनांसाठी असते.
स्पीड पेट्रोल हे इंजिनची स्वच्छता आणि उत्तम कार्यक्षमतेसाठी तयार केलेले आहे.
सामान्य पेट्रोलमध्ये ऑक्टेनची पातळी ९१ असते, तर स्पीड पेट्रोलमध्ये ९३ ते ९७ असते.
स्पीड पेट्रोलमध्ये इंजिन स्वच्छ ठेवण्यासाठी विशेष स्वच्छता घटक असतात.
वेगवान पेट्रोल इंजिनचा ठकठक आवाज कमी करते.
त्याच्या प्रिमियम गुणवत्तेमुळे, स्पीड पेट्रोल सामान्य पेट्रोलपेक्षा प्रति लीटर ५-१० ने महाग असते.
हे फ्युएल इंजेक्टर आणि व्हॉल्व्हवर कार्बनचे थर जमा होण्यापासून रोखते.
वेगवान आणि स्पोर्ट्स वाहनांसाठी स्पीड पेट्रोल अधिक प्रभावी ठरते.
सामान्य पेट्रोल सर्वत्र उपलब्ध आहे. स्पीड पेट्रोल फक्त निवडक पंपांवर मिळते.
