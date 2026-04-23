जाणून घ्या नॉर्मल आणि स्पीड पेट्रोलमधील फरक

Automobile

23 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

सामान्य पेट्रोल 

सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, सामान्य पेट्रोल रोजच्या वापरातील वाहनांसाठी असते.

Picture Credit: Pinterest

स्पीड पेट्रोल 

स्पीड पेट्रोल हे इंजिनची स्वच्छता आणि उत्तम कार्यक्षमतेसाठी तयार केलेले आहे.

Picture Credit: Pinterest

ऑक्टेनची पातळी

सामान्य पेट्रोलमध्ये ऑक्टेनची पातळी ९१ असते, तर स्पीड पेट्रोलमध्ये ९३ ते ९७ असते.

Picture Credit: Pinterest

स्पीड पेट्रोलमध्ये इंजिन स्वच्छ ठेवण्यासाठी विशेष स्वच्छता घटक असतात.

इंजिन 

Picture Credit: Pinterest

वेगवान पेट्रोल इंजिनचा ठकठक आवाज कमी करते.

पेट्रोल इंजिन

Picture Credit: Pinterest

त्याच्या प्रिमियम गुणवत्तेमुळे, स्पीड पेट्रोल सामान्य पेट्रोलपेक्षा प्रति लीटर ५-१० ने महाग असते.

स्पीड पेट्रोल 

\Picture Credit: Pinterest

हे फ्युएल इंजेक्टर आणि व्हॉल्व्हवर कार्बनचे थर जमा होण्यापासून रोखते.

फ्युएल इंजेक्टर

Picture Credit: Pinterest

वेगवान आणि स्पोर्ट्स वाहनांसाठी स्पीड पेट्रोल अधिक प्रभावी ठरते.

स्पोर्ट्स वाहनांसाठी

Picture Credit: Pinterest

सामान्य पेट्रोल सर्वत्र उपलब्ध आहे. स्पीड पेट्रोल फक्त निवडक पंपांवर मिळते.

सर्वत्र उपलब्ध

Picture Credit: Pinterest

बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?

पुढे वाचा