साधारणपणे रताळी ही बटाट्यापेक्षा जास्त पौष्टिक मानली जातात. रताळ्यामध्ये विटॅमिन ए, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सचे प्रमाण बटाट्यापेक्षा खूप जास्त असते, तर बटाट्यामध्ये स्टार्च आणि ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असतो.
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रताळ्यांमध्ये विटॅमिन ए असते जे डोळे आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असणारे बीटा-कॅरोटीन (व्हिटॅमिन ए) भरपूर असते.
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याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी पटकन वाढत नाही.
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पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि बद्धकोष्ठता टाळण्यासाठी यात जास्त फायबर असते.
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बटाट्यामध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण रताळ्यापेक्षा थोडे जास्त असते.
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यात कर्बोदके आणि स्टार्च जास्त असतो, ज्यामुळे पटकन ऊर्जा मिळते, पण वजन किंवा साखर वाढण्याचा धोका राहतो.
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वजन नियंत्रित ठेवायचे असल्यास रताळी उत्तम आहेत कारण ती खाल्ल्यावर पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते.