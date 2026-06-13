ब्रेक दाबल्यावर कर्कश किंवा घासल्यासारखा आवाज येत असेल, तर ब्रेक पॅड्स झिजले असण्याची शक्यता आहे.
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पूर्वीपेक्षा बाईक थांबण्यासाठी जास्त अंतर लाकमी अंतरामुळे इंजिन योग्य तापमानापर्यंत पोहोचत नाही, ज्याचा कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.गत असेल, तर पॅड्स तपासून घ्या.
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वारंवार छोट्या प्रवासामुळे ऑइलमध्ये ओलावा आणि अशुद्धता साचण्याची शक्यता वाढते.
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कमी वेळ बाईक चालवल्याने बॅटरीला पुरेसा चार्ज मिळत नाही आणि ती लवकर डिस्चार्ज होऊ शकते.
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थंड इंजिन जास्त इंधन वापरू शकते, त्यामुळे वारंवार Short Ride केल्यास मायलेज कमी मिळू शकते.
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इंजिन सतत कमी तापमानावर चालल्यास काही भागांमध्ये कार्बन जमा होण्याची शक्यता वाढू शकते.
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अधूनमधून Short Ride करणे सामान्य आहे, पण सतत कमी अंतरासाठीच बाईक वापरल्यास इंजिन, बॅटरी आणि मायलेजवर परिणाम होऊ शकतो.
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शक्य असल्यास आठवड्यातून एकदा बाईक थोड्या जास्त अंतरासाठी चालवणे फायदेशीर ठरू शकते.
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Bike मध्ये असलेले ABS तुमचा जीव वाचवू शकतो