You Tube म्हणजे आता सर्वांचा अविभाज्य भाग झाला आहे. अगदी लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वच त्याचा वापर करतात
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दररोज You Tube वर खूप सारे व्हिडिओ अपलोड देखील केले जातात.
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कॉमेडी, गाणी, अभ्यास, ब्लॉग, शॉर्ट स्टोरी, तंत्रज्ञान यांसारखे लाखो व्हिडिओ अपलोड केले जातात.
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तुम्ही कधी विचार केला आहे का की युट्यूबवरील सर्वात लांब व्हिडिओ किती लांबीचा असेल? चला जाणून घेऊया.
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@Shinywr नावाच्या चॅनलने अलीकडेच युट्यूबवर एक व्हिडिओ अपलोड केला आहे.
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ज्याचे थंबनेलमध्ये १.२३४,५६७ तासांपेक्षा जास्त लांबी दर्शवली आहे.
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जानेवारी २०२६ मध्ये व्हायरल झालेला Shinywr चॅनेलवरील एक व्हिडिओ अनेकदा १२ तास चालतो.
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या व्हिडिओमध्ये अनेकदा काळी स्क्रीन किंवा काही बदलणारे फ्रेम्स दिसतात आणि आवाज नसतो.
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यापूर्वी २०११ मध्ये जोनाथन हार्चिकने अपलोड केलेला ५९६ तासांचा व्हिडिओ हा सर्वात लांब व्हिडिओ मानला जात होता.
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