Honda Activa भारतामधील सर्वात लोकप्रिय दुचाकी मानली जाते.
रोजच्या वापरासाठी हा एक उत्तम पर्याय असून उत्तम मायलेज देते.
Honda Activaचे मायलेज साधारणपणे ४५ ते ६० kmpl च्या दरम्यान असते.
Honda Activa ४५-६० मायलेज देते. त्यामुळे महिन्याला ८००-१५०० इतका पेट्रोल खर्च येतो.
१ ते २ हजार प्रति वर्ष म्हणजे महिन्याला १०० - १५० इतका खर्च येतो.
१४०० ते २५०० प्रति महिना खर्च होतो.
ड्रायव्हिंग स्टाईलचा मायलेजवर परिणाम होत असून वेळेवर सर्व्हिसिंग केल्याने अधिक मायलेज देते.
