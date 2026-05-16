Electric Scooters मध्ये आग लागण्याच्या घटना अचानक वाढल्या आहेत. पण, या मागचे नेमके काय कारण आहे? चला जाणून घेऊया.
Picture Credit: Pinterest
जास्त Heat निर्माण झाल्यास Lithium-ion Battery धोकादायक ठरू शकते.
Picture Credit: Pinterest
कमी दर्जाच्या Battery Cells मुळे Fire Risk वाढतो.
Picture Credit: Pinterest
रात्रभर Charging किंवा Duplicate Charger वापरणं धोकादायक ठरू शकतं.
Picture Credit: Pinterest
Battery मधील Heat Control बाहेर गेल्यास आग लागण्याची शक्यता वाढते.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यात जास्त तापमानामुळे Battery वर अतिरिक्त ताण येतो.
Picture Credit: Pinterest
अपघातानंतर Battery Damage झाल्यास Fire Risk वाढू शकते.
Picture Credit: Pinterest
Battery Management System योग्य नसेल तर Overcharging होऊ शकतं.
Picture Credit: Pinterest
Local Modification आणि चुकीचे Maintenance धोकादायक ठरू शकते.
Picture Credit: Pinterest