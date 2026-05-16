EV Scooters ला अचानक आग का लागते?

Automobile

16 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

इलेक्ट्रिक स्कूटर 

Electric Scooters मध्ये आग लागण्याच्या घटना अचानक वाढल्या आहेत. पण, या मागचे नेमके काय कारण आहे? चला जाणून घेऊया.

जास्त Heat निर्माण झाल्यास Lithium-ion Battery धोकादायक ठरू शकते.

बॅटरी ओव्हरहिटींग

कमी दर्जाच्या Battery Cells मुळे Fire Risk वाढतो.

Poor Quality Batteries

रात्रभर Charging किंवा Duplicate Charger वापरणं धोकादायक ठरू शकतं.

Wrong Charging Habits

Battery मधील Heat Control बाहेर गेल्यास आग लागण्याची शक्यता वाढते.

Thermal Runaway म्हणजे काय?

उन्हाळ्यात जास्त तापमानामुळे Battery वर अतिरिक्त ताण येतो.

Summer Heat चा प्रभाव

अपघातानंतर Battery Damage झाल्यास Fire Risk वाढू शकते.

Accident नंतरचा धोका

Battery Management System योग्य नसेल तर Overcharging होऊ शकतं.

Software आणि BMS ची भूमिका

Local Modification आणि चुकीचे Maintenance धोकादायक ठरू शकते.

Users च्याही काही चुका

