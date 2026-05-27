Bullet मध्ये अजूनही Tubeless Tyres का नसतात?

Automobile

27 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Spoke Wheels

Royal Enfield Bullet मध्ये अजूनही अनेक मॉडेल्समध्ये Spoke Wheels दिले जातात. त्यामुळे Tubeless Tyres नसण्याचं कारण अनेकांना पडतं.

Air-tight Alloy Wheel

Tubeless Tyre साठी Air-tight Alloy Wheel लागतो. पण Bullet मध्ये पारंपरिक Spoke Wheels वापरले जातात.

वायर स्पोक्स

Spoke Wheels मध्ये वायर स्पोक्स असतात. त्यामुळे Wheel पूर्णपणे Air-tight राहत नाही आणि Tubeless Tyre वापरणं कठीण होतं.

Royal Enfield Bullet ची Classic आणि Retro ओळख कायम ठेवण्यासाठी कंपनी अजूनही Spoke Wheels वापरते.

Classic आणि Retro ओळख

Spoke Wheels खराब रस्त्यांवर जास्त Flexible असतात. त्यामुळे खड्डे आणि ऑफरोड रस्त्यांवर ते चांगलं काम करतात.

खराब रस्त्यांवर Flexible

मात्र Tubeless Tyre पंक्चर झाल्यास हवा हळूहळू कमी होते. त्यामुळे ते जास्त Safe मानले जातात.

Tubeless Tyre पंक्चर

Tube Tyre मध्ये पंक्चर झाल्यावर हवा पटकन निघू शकते. त्यामुळे हायवेवर धोका वाढू शकतो.

हायवेवर धोका

आता काही नवीन Royal Enfield मॉडेल्समध्ये Alloy Wheels आणि Tubeless Tyres पर्याय म्हणून मिळू लागले आहेत.

Tyres पर्याय उपलब्ध

अनेक Bullet मालक Aftermarket Alloy Wheels बसवून Tubeless Tyres वापरतात.

Tubeless Tyres

