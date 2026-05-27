Royal Enfield Bullet मध्ये अजूनही अनेक मॉडेल्समध्ये Spoke Wheels दिले जातात. त्यामुळे Tubeless Tyres नसण्याचं कारण अनेकांना पडतं.
Picture Credit: Pinterest
Tubeless Tyre साठी Air-tight Alloy Wheel लागतो. पण Bullet मध्ये पारंपरिक Spoke Wheels वापरले जातात.
Picture Credit: Pinterest
Spoke Wheels मध्ये वायर स्पोक्स असतात. त्यामुळे Wheel पूर्णपणे Air-tight राहत नाही आणि Tubeless Tyre वापरणं कठीण होतं.
Picture Credit: Pinterest
Royal Enfield Bullet ची Classic आणि Retro ओळख कायम ठेवण्यासाठी कंपनी अजूनही Spoke Wheels वापरते.
Picture Credit: Pinterest
Spoke Wheels खराब रस्त्यांवर जास्त Flexible असतात. त्यामुळे खड्डे आणि ऑफरोड रस्त्यांवर ते चांगलं काम करतात.
Picture Credit: Pinterest
मात्र Tubeless Tyre पंक्चर झाल्यास हवा हळूहळू कमी होते. त्यामुळे ते जास्त Safe मानले जातात.
\Picture Credit: Pinterest
Tube Tyre मध्ये पंक्चर झाल्यावर हवा पटकन निघू शकते. त्यामुळे हायवेवर धोका वाढू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
आता काही नवीन Royal Enfield मॉडेल्समध्ये Alloy Wheels आणि Tubeless Tyres पर्याय म्हणून मिळू लागले आहेत.
Picture Credit: Pinterest
अनेक Bullet मालक Aftermarket Alloy Wheels बसवून Tubeless Tyres वापरतात.
Picture Credit: Pinterest
बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?