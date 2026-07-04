केळी खाण्याची योग्य वेळ कोणती

Lifestyle

04 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

केळी खाण्याची योग्य वेळ

तुमच्या जीवनशैलीनुसार केळी खाण्याच्या वेगवेगळ्या वेळा आणि त्याचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत

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सकाळी ११ च्या सुमारास या वेळी केळ खाल्ल्याने शरीराला दिवसभर टिकून राहणारी ऊर्जा मिळते, चयापचय सुधारते आणि गोड खाण्याची इच्छा कमी होते.

सकाळचा नाश्ता 

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व्यायामापूर्वी किंवा नंतर  

वर्कआउट करण्यापूर्वी केळ खाल्ल्यास ऊर्जा त्वरित वाढते. व्यायामानंतर खाल्ल्यास स्नायूंची झीज भरून निघण्यास मदत होते.

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जेवणात केळ खाल्ल्यास पचनक्रिया गतिमान होते आणि फायबरमुळे भूक नियंत्रणात राहते.

दुपारी जेवणानंतर 

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 संध्याकाळी ४ ते ६ च्या दरम्यान जंक फूड किंवा बिस्किटांऐवजी केळ खाणे हा एक उत्तम आणि आरोग्यदायी पर्याय आहे.

संध्याकाळची छोटी भूक

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झोपण्यापूर्वी

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रात्री झोपण्यापूर्वी केळी खाल्ल्यास शांत झोप लागण्यास मदत होते, परंतु झोपण्याच्या अगदी जवळ खाणे टाळावे अन्यथा पचन जड होऊ शकते

बद्धकोष्ठतेचा त्रास

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सकाळी उठल्यावर केळी खाल्ल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते. यामध्ये असलेले विटॅमिन बी ६ आणि पोटॅशियम रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत करतात. ज्यांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी सकाळी केळी खाणे अत्यंत गुणकारी ठरते.

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