इंस्टाग्राम रिल व्हायरल करण्यासाठी वापरा अल्गोरिथम फॉर्म्युला

Science Technology

27 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

तुम्ही शेअर करत असलेल्या रिल्सचे पहिले 3 सेकंद अत्यंत आवश्यक असतात. 

पहिले 3 सेकंद

Picture Credit: Pinterest

रिल 7 ते 12 सेकंदापर्यंत असल्यास जास्त फायदा मिळतो. 

जास्त फायदा

Picture Credit: Pinterest

रिलची सुरुवात आणि शेवट असा बनवा की यूजर्स पाहतच राहतील. 

सुरुवात आणि शेवट

Picture Credit: Pinterest

क्लिअर ऑडीओ

Picture Credit: Pinterest

ट्रेडिंग साऊंड, क्लिअर ऑडीओचा रिल्समध्ये वापर करा. 

रिल्सचे कॅप्शन शॉर्ट पण स्मार्ट आणि स्विट ठेवा. 

स्मार्ट कॅप्शन 

Picture Credit: Pinterest

कमी पण योग्य हॅशटॅग्सचा वापर करा. 5 ते 8 हॅशटॅग्स पुरेसे असतात. 

योग्य हॅशटॅग्स

Picture Credit: Pinterest

रिल्स पोस्ट केल्यानंतर मित्रांना कुटूंबियांना शेअर करायला विसरू नका. 

रिल्स शेअर 

Picture Credit: Pinterest

ऑडीअन्स अ‍ॅक्टिव्ह असताना रिल्स पोस्ट केल्यास फायदा होऊ शकतो. 

टार्गेट ऑडीअन्स

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा