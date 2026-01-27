तुम्ही शेअर करत असलेल्या रिल्सचे पहिले 3 सेकंद अत्यंत आवश्यक असतात.
रिल 7 ते 12 सेकंदापर्यंत असल्यास जास्त फायदा मिळतो.
रिलची सुरुवात आणि शेवट असा बनवा की यूजर्स पाहतच राहतील.
ट्रेडिंग साऊंड, क्लिअर ऑडीओचा रिल्समध्ये वापर करा.
रिल्सचे कॅप्शन शॉर्ट पण स्मार्ट आणि स्विट ठेवा.
कमी पण योग्य हॅशटॅग्सचा वापर करा. 5 ते 8 हॅशटॅग्स पुरेसे असतात.
रिल्स पोस्ट केल्यानंतर मित्रांना कुटूंबियांना शेअर करायला विसरू नका.
ऑडीअन्स अॅक्टिव्ह असताना रिल्स पोस्ट केल्यास फायदा होऊ शकतो.
