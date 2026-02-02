अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळाले?

Maharashtra

2 February 2026

Author:  श्वेता झगडे

केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे.

केंद्रीय करातून

(फोटो सौजन्य- Pinterest)

अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत.

विविध प्रकल्प

(फोटो सौजन्य- Pinterest)

त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

देवेंद्र फडणवीस

(फोटो सौजन्य- Pinterest)

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे.

पायाभूत सुविधा

Picture Credit: Pinterest

ग्रामीण रस्ते 

Picture Credit: Pinterest

ग्रामीण रस्ते प्रकल्पासाठी ३७८.४८ कोटी,  तर अॅग्री बिझनेस नेटवर्क - १६७.२८ कोटी

इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी २८३.७७ कोटींची तरतूद तर टर्शरी मेडिकल एज्युकेशनसाठी ३८५.७८ कोटी

इकॉनॉमिक क्लस्टर

Picture Credit: Pinterest

उपसा सिंचन व सोलर २०७.१० कोटी, कृषी-ग्रामीण विकास ६४६.२४ कोटींची तरतूद 

उपसा सिंचन

Picture Credit: Pinterest

स्कील डेव्हलपमेंटसाठी ३१३.६५ कोटी, तर जिल्ह्या इंफ्रास्ट्रक्चरसाठी २४०.९० कोटींची तरतूद

स्कील डेव्हलपमेंट

Picture Credit: Pinterest

मुंबई अहमदाबाद कॉरिडॉर ६१०३ कोटी तर मुंबई मेट्रो १७०२ कोटी

मुंबई अहमदाबाद कॉरिडॉर

Picture Credit: Pinterest

पुणे मेट्रोसाठी  ५१७.७४ कोटींची तरतूद, एमयूटीपी ३ मुंबईकरिता ४६२ कोटी

पुणे मेट्रो

Picture Credit: Pinterest

एमएमआर ग्रीन मोबिलीटीसाठी १५५.३२ कोटी, महामार्गावर आयटीएस-६८०.७९ कोटी

एमएमआर ग्रीन मोबिलीटी

Picture Credit: Pinterest

