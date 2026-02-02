अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळाले?

केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे.
अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत.
त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे.
ग्रामीण रस्ते प्रकल्पासाठी ३७८.४८ कोटी, तर अॅग्री बिझनेस नेटवर्क - १६७.२८ कोटी
इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी २८३.७७ कोटींची तरतूद तर टर्शरी मेडिकल एज्युकेशनसाठी ३८५.७८ कोटी
उपसा सिंचन व सोलर २०७.१० कोटी, कृषी-ग्रामीण विकास ६४६.२४ कोटींची तरतूद
स्कील डेव्हलपमेंटसाठी ३१३.६५ कोटी, तर जिल्ह्या इंफ्रास्ट्रक्चरसाठी २४०.९० कोटींची तरतूद
मुंबई अहमदाबाद कॉरिडॉर ६१०३ कोटी तर मुंबई मेट्रो १७०२ कोटी
पुणे मेट्रोसाठी ५१७.७४ कोटींची तरतूद, एमयूटीपी ३ मुंबईकरिता ४६२ कोटी
एमएमआर ग्रीन मोबिलीटीसाठी १५५.३२ कोटी, महामार्गावर आयटीएस-६८०.७९ कोटी
