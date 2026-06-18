दररोज अनियमितपणे पोस्ट करणे टाळा.
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एकाच प्रकारचे कंटेंट सतत पोस्ट करू नका.
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खूप जास्त Hashtags वापरण्याची चूक करू नका.
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कमी दर्जाचे किंवा ब्लर फोटो-व्हिडिओ अपलोड करू नका.
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Followers च्या कमेंट्स आणि मेसेजेसकडे दुर्लक्ष करू नका.
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Clickbait कॅप्शन किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देऊ नका.
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दुसऱ्यांचे Reels किंवा पोस्ट कॉपी-पेस्ट करू नका.
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खूप जास्त किंवा असंबंधित Hashtags वापरणे टाळा.
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Instagram च्या Community Guidelines चे उल्लंघन टाळा.
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नियमित, दर्जेदार आणि ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट केल्यास Reach वाढण्यास मदत होते.
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