फ्रीजमध्ये ठेवल्यास बटाट्यातील स्टार्च साखरेत बदलते, ज्यामुळे चव खराब होते आणि शिजल्यावर त्यातून हानिकारक रसायने बाहेर पडू शकतात.
ओलाव्यामुळे कांदा-लसणाला बुरशी लागते आणि ते लवकर खराब होतात.
ब्रेड आणि केळी फ्रीजमध्ये ब्रेड सुकतो, कडक होतो आणि त्यात बॅक्टेरिया वाढू शकतात. तसेच थंड तापमानामुळे केळ्याची साल काळी पडते आणि ती खराब होतात
फ्रीजमध्ये मध ठेवल्यास ते घट्ट होते आणि चव बदलते
फ्रीजमधील तापमानामुळे टोमॅटो मऊ पडतात आणि त्यांची नैसर्गिक चव जाते..
कॉफीमध्ये ओलावा शोषला जाऊन तिचा ताजेपणा आणि सुगंध जातो.
बाजारातील लोणच्यामध्ये व्हिनेगर असते, जे फ्रीजमध्ये ठेवल्यास खराब होऊ शकते. त्यासोबतच कच्ची फळे (आंबा, पपई, अननस) फ्रीजमध्ये ठेवल्यास ही फळे नीट पिकत नाहीत आणि चव फिकट होते.
फ्रीजमधील ओलाव्यामुळे पावडर मसाले लवकर खराब होतात.हे सर्व पदार्थ कोरड्या आणि थंड जागी ठेवणे उत्तम असते