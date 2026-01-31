मुलांना चॉकलेट खायला खूप आवडते. चॉकलेटमध्ये जास्त प्रमाणात साखर आणि कॅपिन असल्याने मुलांच्या विकासावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
अशावेळी तुम्ही पालक म्हणून काही गोष्टींची काळजी घेतल्यास त्यांच्या आरोग्याला फायदा होऊ शकतो
मुलांना कधीही चॉकलेटचे पूर्ण पॅकेट देऊ नका. दिवसभरात एक किंवा दोन छोटे तुकडे फक्त खायला द्या.
नेहमी अशा चॉकलेटची निवड करा ज्यामध्ये कोको अधिक प्रमाणात असावे आणि रिफाइंड शुगर कमी असावी. डार्क चॉकलेट हा एक चांगला पर्याय आहे.
चॉकलेट खाल्ल्यानंतर लगेचच मुलांना चूळ भरणे किंवा ब्रश करायला सांगावे. चॉकलेटचे चिकट कण दातांच्या थरामध्ये अडकतात आणि पोकळी निर्माण करतात
रात्रीच्या वेळी मुलांना चॉकलेट देऊ नका. यामध्ये असलेले कॅफिनचे प्रमाण असते त्यामुळे त्यांच्या झोपेच्या चक्रात व्यत्यय येऊ शकते.
मुलांना नेहमी चॉकलेट मर्यादित प्रमाणात खायला द्यावे अन्यथा दाताच्या समस्या उद्भवू शकतात.