टायरमध्ये हवेचा दाब  किती असावा?

Automobile

21 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

इंधनाचा वापरही कमी होतो

टायरमध्ये पुरेसा दाब असल्यास वाहन चालवणे केवळ सुरक्षित आणि सोपे होत नाही, तर इंधनाचा वापरही कमी होतो.

Picture Credit: Pinterest

हवेचा दाब योग्य असणे अत्यावश्यक

टायर जास्त काळ टिकावेत आणि तुमच्या वाहनाच्या सुरक्षिततेसाठी टायरमध्ये हवेचा दाब योग्य असणे अत्यावश्यक आहे.

Picture Credit: Pinterest

योग्य दाब किती असावा?

आपल्या गाडीच्या टायरमध्ये हवेचा योग्य दाब किती असावा, हे जाणून घेऊया.

Picture Credit: Pinterest

टायरमधील हवेचा दाब PSI म्हणजेच पाउंड प्रति चौरस इंच यामध्ये मोजला जातो.

पाउंड प्रति चौरस इंच

Picture Credit: Pinterest

गाडीच्या टायरमधील हवेचा दाब ३२-३५ PSI सामान्य मानला जातो.

हवेचा दाब ३२-३५ PSI

Picture Credit: Pinterest

टायरमधील दाब यापेक्षा कमी ठेवणे धोकादायक ठरु शकते.

धोकादायक दाब

\Picture Credit: Pinterest

जर तुम्हाला वेळोवेळी तुमच्या टायरमधील हवेचा दाब मोजण्याची गरज पडत असेल तर तुम्ही टायर इन्फ्लेटर ठेवू शकता.

टायर इन्फ्लेटर

\Picture Credit: Pinterest

टायरमधील हवेचा दाब जास्त नाही याची खात्री करा, नाहीतर टायर फुटू शकतात.

नाहीतर टायर फुटू शकतात

\Picture Credit: Pinterest

टायर थंड असतानाचा दाब अचूक असतो, पण त्यासाठी दाब तपासण्यापूर्वी गाडी १-२ तास चालवलेली नसावी.

अचूक दाब

\Picture Credit: Pinterest

गाडीच्या टायरमधील हवेचा दाब वाहनाच्या मॉडेलवर अवलंबून असतो. 

हवेचा दाब

\Picture Credit: Pinterest

अचूक माहितीसाठी कृपया गाडीच्या दरवाजावरील स्टिकर किंवा मॅन्युअल पाहा. 

दरवाजावरील स्टिकर

\Picture Credit: Pinterest

बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?

पुढे वाचा