त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी साधेसे स्किन केअर असते. तुम्ही रोज रात्री डबल क्लिन्जिंग, टोनिंग आणि मॉइश्चराईस करा. सकाळी व्यवस्थित धुतल्यानंतर सनस्क्रीन लावा.
Picture Credit: Pinterest
DIY त्वचेवर काही गोष्टी लावताना काळजी घेणे गरजेचे असते. अन्यथा समस्या उद्भवू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
नैसर्गिक वस्तूंवर लोक लगेच विश्वास ठेवता. मात्र लिंबूमध्ये अॅसिडिटी गुणधर्म असतात. हे त्वचेवर लावल्याने इरिटेशन, रैशेज होऊ शकतात. जर त्वचेवर पिंपल्स असतील तर हे शक्यतो लावू नका
Picture Credit: Pinterest
चेहऱ्यावर बर्फ लावल्याने छिद्रे घट्ट होतात आणि त्वचा चमकदार होते. परंतु यापेक्षा जास्त काळ थेट मालिश केल्याने कधीकधी त्वचेवर लालसरपणा येऊ शकतो.
Picture Credit: Pinterest
लोक आपल्या त्वचेवर बेकिंग सोड्याचा वापर करता येईल. काही टिप्स सांगितल्या जातात की, यामुळे डाग साफ होतात. मात्र हे आपल्या त्वचेचे पीएच खराब करतात.
Picture Credit: Pinterest
काळेपणा दूर करण्यासाठी किंवा पिंपल्स हटवण्यासाठी टूथपेस्ट लावली जाते. मात्र याने त्वचेला नुकसान होऊ शकते आणि जळण्यासोबतच काळे डाग उमटू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
त्वचा नैसर्गिक चमकदार आणि चांगली ठेवण्यासाठी एप्पल साइडर व्हिनेगरचा वापर करावा. मात्र हे वापरण्याची पद्धत माहिती पाहिजे. जर तुम्ही हे पाण्यात न टाकता लावल्यास त्वचेला त्रास होऊ शकतो.
Picture Credit: Pinterest