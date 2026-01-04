उच्च कोलेस्ट्रॉल असणाऱ्यांनी काय खावू नये जाणून घ्या 

Life style

04 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

हल्लीची जीवनशैली आणि चुकीच्या खाण्या पिण्याच्या सवयीमुळे बहुतेक लोकांना उच्च कोलेस्ट्रॉलची समस्या आहे. कोलेस्ट्रॉल वाढल्याने हृदयाच्या समस्या उद्भवू शकतात.

उच्च कोलेस्ट्रॉलची समस्या

या गोष्टी खाण्याचे टाळावे म्हणजे चकोले स्टॉल वाढण्याची समस्या कमी होते. कोणत्या आहेत त्या गोष्टी जाणून घ्या 

हे पदार्थ खाऊ नका

समोसा खाऊ नका 

भारतीय स्वयंपाकघरामध्ये समोसे, पकोडे, पुरी आणि पराठे नाश्त्यामध्ये यांसारख्या पदार्थांचा समावेश असतो. 

दही खाऊ नका 

अशा लोकांनी दूध, दही आणि पनीर याचे सेवन करू नये. या गोष्टींमध्ये फॅट जास्त असते. हे कोलेस्ट्रॉल वाढण्यासाठी मदत करते. 

रेड मीट

जर तुमचे कोलेस्ट्रॉल वाढत असेल तर रेड मीट खाऊ नये.  यामध्ये ट्रान्स फॅट्स असते.

पांढरा ब्रेड 

पांढऱ्या ब्रेडमध्ये फायबरचे प्रमाण असते. यामध्ये रीफाइंड कार्बोहाइड्रेट असते. हे न खाणे आरोग्यासाठी चांगले राहील.

मोरिंगाचे सेवन करा

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी या गोष्टींपासून दूर राहा. या गोष्टीत व्यतिरिक्त मोरिगा, अक्रोड, ओट्स आणि फॅटी फिशचे सेवन करावे.

मोरिंगा मर्यादित खा

या गोष्टींचे सेवन करता हे लक्षात ठेवा की या गोष्टी मर्यादित प्रमाणात खावे. त्यामुळे आरोग्य बिघडू शकते.

स्ट्राँग हाडांसाठी चिया सीड्सचे अजब फायदे

पुढे वाचा