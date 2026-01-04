हल्लीची जीवनशैली आणि चुकीच्या खाण्या पिण्याच्या सवयीमुळे बहुतेक लोकांना उच्च कोलेस्ट्रॉलची समस्या आहे. कोलेस्ट्रॉल वाढल्याने हृदयाच्या समस्या उद्भवू शकतात.
या गोष्टी खाण्याचे टाळावे म्हणजे चकोले स्टॉल वाढण्याची समस्या कमी होते. कोणत्या आहेत त्या गोष्टी जाणून घ्या
भारतीय स्वयंपाकघरामध्ये समोसे, पकोडे, पुरी आणि पराठे नाश्त्यामध्ये यांसारख्या पदार्थांचा समावेश असतो.
अशा लोकांनी दूध, दही आणि पनीर याचे सेवन करू नये. या गोष्टींमध्ये फॅट जास्त असते. हे कोलेस्ट्रॉल वाढण्यासाठी मदत करते.
जर तुमचे कोलेस्ट्रॉल वाढत असेल तर रेड मीट खाऊ नये. यामध्ये ट्रान्स फॅट्स असते.
पांढऱ्या ब्रेडमध्ये फायबरचे प्रमाण असते. यामध्ये रीफाइंड कार्बोहाइड्रेट असते. हे न खाणे आरोग्यासाठी चांगले राहील.
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी या गोष्टींपासून दूर राहा. या गोष्टीत व्यतिरिक्त मोरिगा, अक्रोड, ओट्स आणि फॅटी फिशचे सेवन करावे.
या गोष्टींचे सेवन करता हे लक्षात ठेवा की या गोष्टी मर्यादित प्रमाणात खावे. त्यामुळे आरोग्य बिघडू शकते.