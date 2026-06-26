पावसाळ्यात तुम्हाला अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते.
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विशेषत: घरात वापरली जाणारी विद्युत उपकरणे.
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फ्रिज किंवा तुम्ही रोज वापरत असलेल्या इतर उपकरणांप्रमाणे.
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पावसाळ्यात रेफ्रिजरेटरचे तापमान किती असावे, असा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात असतो.
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पावसाळ्यात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे फ्रिजमध्ये ठेवलेले अन्न लवकर खराब होऊ शकते.
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अशा परिस्थितीत रेफ्रिजरेटरचे तापमान व्यवस्थित नियंत्रित ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे.
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तज्ज्ञांच्या मते, तापमान २ ते ४ अंश सेल्सिअस ठेवणे चांगले मानले जाते.
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रेफ्रिजरेटरममध्ये २ ते ४ अंश सेल्सिअस तापमान राखल्यास अन्न खराब होण्यापासून वाचवता येते.
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बाहेरचे तापमान फार थंड नसल्यास, रेफ्रिजरेटर वर चालवणे उत्तम असते.
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