रेफ्रिजरेटरचे तापमान किती असावे?

Life Style

26 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

विशेष काळजी

पावसाळ्यात तुम्हाला अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते.

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विद्युत उपकरणे

विशेषत: घरात वापरली जाणारी विद्युत उपकरणे.

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इतर उपकरण

फ्रिज किंवा तुम्ही रोज वापरत असलेल्या इतर उपकरणांप्रमाणे.

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पावसाळ्यात रेफ्रिजरेटरचे तापमान किती असावे, असा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात असतो.

रेफ्रिजरेटरचे तापमान

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पावसाळ्यात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे फ्रिजमध्ये ठेवलेले अन्न लवकर खराब होऊ शकते.

अन्न खराब होते

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अशा परिस्थितीत रेफ्रिजरेटरचे तापमान व्यवस्थित नियंत्रित ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे.

नियंत्रित ठेवणे महत्त्वाचे

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तज्ज्ञांच्या मते, तापमान २ ते ४ अंश सेल्सिअस ठेवणे चांगले मानले जाते.

तज्ज्ञांचे मत

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रेफ्रिजरेटरममध्ये २ ते ४ अंश सेल्सिअस तापमान राखल्यास अन्न खराब होण्यापासून वाचवता येते.

२ ते ४ अंश सेल्सिअस तापमान

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बाहेरचे तापमान फार थंड नसल्यास, रेफ्रिजरेटर  वर चालवणे उत्तम असते.

तापमान थंड नसल्यास

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