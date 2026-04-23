ओमेगा-३ साठी शाकाहारी पर्याय

22 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड

चांगल्या आरोग्यासाठी ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड अत्यावश्त आहेत. आपल्या आहारात त्यांचा समावेश करावा.

प्रमुख स्त्रोत

मासे हे या पोषक तत्वाचा प्रमुख स्त्रोत मानले जातात.

शाकाहारी लोक

पण, शाकाहारी लोक ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड कसे मिळवू शकतात.

जवस हे ओमेगा-३ चा सर्वोत्तम शाकाहारी स्त्रोत आहे. त्याचा आहारात समावेश करा.

जवस

चिया सीड्समध्ये ओमेगा-३, फायबर आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात.

चिया सीड्स

अक्रोडमधून ओमेगा ३ देखील मिळतात. जे मेंदू आणि हृदय या दोन्हींसाठी फायदेशीर आहेत.

अक्रोड

सोयाबीन आणि सोया उत्पादनांमध्येही काही प्रमाणात ओमेगा-३ आढळते.

सोयाबीन

ऍव्होकॅडो आरोग्यासाठी फायदेशीर मानला जातो.

ऍव्होकॅडो

