शाकाहारी लोकांनी प्रथिन्यासाठी काय खावे, जाणून घ्या

Lifestyle

25  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

असे मानले जाते की, प्रतिन्यासाठी फक्त मांसाहार चांगला पर्याय आहे पण शाकाहारी लोकांसाठी दुसरे स्रोत आहे.

काय खावे

Picture Credit: Pinterest

शाकाहारी लोकांकडे शरीराच्या स्नायूंची दुरुस्ती करण्यासाठी, केसांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक सुपरफूड पर्याय आहेत.

सुपरफूड

Picture Credit: Pinterest

पनीर हे शाकाहारी लोकांचे महत्त्वाचे स्रोत आहे. 100 ग्रॅम पनीरमध्ये 18 ते 20 ग्रॅम प्रथिने असतात. याशिवाय दही आणि दूध प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात.

पनीर आणि डेअरी उत्पादक

Picture Credit: Pinterest

सोयाबीनला प्रथिन्यांचे पॉवरहाऊस म्हटले जाते. यामध्ये सर्व आवश्यक अमिनो ऍसिड असते. शाकाहारी  सोया चंक्स आणि सोया पनीर याचा आपल्या आहारामध्ये समावेश करू शकता.

सोयाबीन

Picture Credit: Pinterest

डाळी आणि शेंगा

मूग, मसूर आणि आणि हरभरा यासारख्या डाळी प्रथिनांचे स्रोत आहेत. भातासोबत खाल्ल्यास ते संपूर्ण प्रथिनेयुक्त जेवण बनते.

Picture Credit: Pinterest

बदाम, भोपळ्याच्या बिया आणि चिया सीड्स फक्त प्रथिने देतात. मात्र ओमेगा 3 फैटी ॲसिड प्रदान करते.

नट्स आणि बीज

Picture Credit: Pinterest

शाकाहारी लोकांनी प्रथिन्यासाठी काही पदार्थांचा आहारामध्ये समावेश करणे गरजेचे आहे.

काय करावे

Picture Credit: Pinterest

